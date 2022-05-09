Сольский: украинская посевная кампания проходит на 20-30% медленнее

Посевная кампания в Украине сейчас происходит на 20-30% медленнее из-за логистических сложностей, комендантского часа и погоды, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил министр агрополитики Николай Сольский в ходе брифинга в медиа-центре Украина в Киеве.

Он отметил, что сев в Украине проходит достаточно активно. В то же время есть проблемы, связанные с логистикой. Также фермеры и предприятия тратят меньше на посевные материалы, на гербициды, есть проблемы с топливом.

По словам Сольского, проблемы возникают и с количеством техники, большое количество которой находится на фронте. Сложности добавляет введенный комендантский час, вопрос хранения посевного материала и наличия топлива.

Все это приводит к тому, что на 20-30% медленнее проходит посевная. Также погода смещает посев на время. Основная яровая культура, привычная для нас – кукуруза, ее посев уменьшается. Чтобы сэкономить фермеры сеют другие яровые культуры. К примеру, пшеницу. Уменьшается и количество посевных площадей под кукурузу. Хозяйства сеют подсолнечник и сою", - сказал он.