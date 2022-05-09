Генсек Совета Европы приехала в Ирпень и Бородянку

В понедельник, 9 мая, во время рабочего визита в Украину Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич побывала в Киевской области и посетила Бородянку и Ирпень. О визите в сопровождении заместителя главы МИД Эмине Джапаровой она рассказала в Twitter.

Европейскую делегацию встречали глава Киевской военной администрации Александр Павлюк и куратор гуманитарного направления КОВА Алексей Кулеба.

"С Эминой Джапаровой сегодня утром были в Бородянке и Ирпене. Я поражена бессмысленными разрушениями, вызванными российской агрессией, но я поражена стойкостью украинского народа. Мы в Совете Европы поддерживаем Украину" , - отметила Пейчинович-Бурич.

With @EmineDzheppar был в Borodyanka & Irpin этот бег. Я снимался на бессмысленной деструкции, связанной с российской агрессией, а я был захвачен в тюрьме украинских людей. We @coe stand with Ukraine ???????? pic.twitter.com/V3M1kWz5nZ — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) May 9, 2022

Джапарова отметила, что виновные в совершенных преступлениях должны быть наказаны.

Масштаб и жестокость #российских зверств на #Киевщине и в других #украинских городах – за пределом понимания.

???????? захватчики сознательно хотят уничтожить ???????? так же, как это делают с #крымскими татарами в оккупированном #Крыме .

Наша общая ответственность – наказать виновных 2/2 pic.twitter.com/1O1K2zfAfP — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) May 9, 2022