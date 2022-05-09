Генсек Совета Европы приехала в Ирпень и Бородянку
В понедельник, 9 мая, во время рабочего визита в Украину Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич побывала в Киевской области и посетила Бородянку и Ирпень. О визите в сопровождении заместителя главы МИД Эмине Джапаровой она рассказала в Twitter.
Европейскую делегацию встречали глава Киевской военной администрации Александр Павлюк и куратор гуманитарного направления КОВА Алексей Кулеба.
"С Эминой Джапаровой сегодня утром были в Бородянке и Ирпене. Я поражена бессмысленными разрушениями, вызванными российской агрессией, но я поражена стойкостью украинского народа. Мы в Совете Европы поддерживаем Украину", - отметила Пейчинович-Бурич.
Джапарова отметила, что виновные в совершенных преступлениях должны быть наказаны.
"О военных преступлениях страны агрессора должен знать каждый в мире. Сегодня украинцы стоят форпостом в борьбе за будущее всей Европы и цивилизованного мира. И очень важно, что наши европейские партнеры нас поддерживают", - написал Павлюк.