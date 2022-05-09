Срочно делайте скрин: в прокремлевском СМИ опубликовали критику Путина

Пропагандистский российский сайт "Лента.ру" опубликовал более десятка материалов с критикой президента РФ Владимира Путина и войны в Украине. И хотя сейчас они уже пропали с сайта, копия главной страницы сохранилась в веб-архиве, сообщает Медиазона.

Это были новости с заголовками "Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века", "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", "Российская элита больна кумовством и лизоблюдством", а также статья "Войной легче прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть".

Все они начинались с дисклеймера о том, что "этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей" .

В постскриптуме к статьям за публикацию брали ответственность руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

Источник "Медиазоны" в издании подтвердил, что это сделали их сотрудники, заменив текст в других уже опубликованных новостях.

Скриншот с сайта Lenta.ru

Скриншот с сайта Lenta.ru

В марте 2014 года владелец "Афиша-Рамблер-SUP", куда входила "Лента.ру", Александр Мамут уволил главного редактора издания Галину Тимченко и назначил вместо нее журналиста Алексея Гореславского. Это произошло через несколько часов после того, как Роскомнадзор вынес "Лента.ру" предупреждение за интервью с одним из лидеров "Правого сектора". Часть команды во главе с Тимченко основала издание "Медуза" с редакцией в Риге.