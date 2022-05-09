Sky News: Китай предупредил Германию об обострении войны в Украине

Sky News: Китай предупредил Германию об обострении войны в Украине
Фото: Рixabay

Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил канцлера Германии Олафа Шольца о возможном обострении войны в Украине. Он считает, что конфликт может стать "неуправляемым".﻿ Об этом, со ссылкой на Sky News, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что Си Цзиньпин и Шольц провели онлайн-встречу. Одной из тем разговора стала ситуация в Украине.

"Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать обострения и расширения конфликта в Украине, что может привести к неуправляемой ситуации", – отметил китайский лидер.

Также Си Цзиньпин пригласил Германию участвовать в "Инициативе глобальной безопасности", о которой Китай начал говорить в конце апреля.

Ранее Си Цзиньпин на открытии Боаоского азиатского форума заявил о "глобальной инициативе безопасности", которую активно поддерживает Россия.

Данная концепция основана на принципе "неделимой безопасности", согласно которому ни одно государство не может укреплять свою безопасность за счет других.

Новости

Популярные темы форума

analytics