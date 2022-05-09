Sky News: Китай предупредил Германию об обострении войны в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил канцлера Германии Олафа Шольца о возможном обострении войны в Украине. Он считает, что конфликт может стать "неуправляемым".﻿ Об этом, со ссылкой на Sky News, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что Си Цзиньпин и Шольц провели онлайн-встречу. Одной из тем разговора стала ситуация в Украине.

"Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать обострения и расширения конфликта в Украине, что может привести к неуправляемой ситуации" , – отметил китайский лидер.

Также Си Цзиньпин пригласил Германию участвовать в "Инициативе глобальной безопасности", о которой Китай начал говорить в конце апреля.

Ранее Си Цзиньпин на открытии Боаоского азиатского форума заявил о "глобальной инициативе безопасности" , которую активно поддерживает Россия.