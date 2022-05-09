Polsat: 9 мая посла РФ в Варшаве облили "кровью" под возгласы "Фашисты!"
В Варшаве 9 мая облили красной краской посла России, прибывшего туда, чтобы возложить венок на кладбище советских воинов. Об этом, ссылаясь на Polsat, сообщает Европейская правда.
Посол России в Варшаве Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Однако, его оцепили украинские активисты, и случилась стычка, в результате которой посла облили красной краской под возгласы "Фашисты!"
Многие пришли с флагами Украины, другие были одеты в белые простыни, вымазанные кровью, выкрикивая антивоенные лозунги.
После инцидента посол РФ сказал:
"Я горжусь своим президентом. Эти территории не принадлежат Украине", – заявил Андреев, имея в виду самопровозглашенные республики ОРДЛО.