Polsat: 9 мая посла РФ в Варшаве облили "кровью" под возгласы "Фашисты!"

В Варшаве 9 мая облили красной краской посла России, прибывшего туда, чтобы возложить венок на кладбище советских воинов. Об этом, ссылаясь на Polsat, сообщает Европейская правда.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Однако, его оцепили украинские активисты, и случилась стычка, в результате которой посла облили красной краской под возгласы "Фашисты!"

Многие пришли с флагами Украины, другие были одеты в белые простыни, вымазанные кровью, выкрикивая антивоенные лозунги.

После инцидента посол РФ сказал: