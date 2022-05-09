Мэр Мелитополя: оккупантам не удалось провести "празднование 9 мая"
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе оккупантам не удалось провести "празднование 9 мая", сообщает Новое время.
"Подготовку к нему ("празднование 9 мая") они проводили почти месяц. Началось это с возобновления учебного процесса в наших школах, чтобы готовить наших детей", – сказал он.
Однако, по словам мэра, оккупантам ничего не удалось сделать.
"Родители не захотели отпускать детей и участвовать в этом. Потому им не удалось провести 9 мая. Вчера вечером они сделали заявление о том, что сегодня опасно выходить в город праздновать 9 мая", – сказал он.
Федоров добавил, что жители Мелитополя
"не празднуют с оккупантами".
"Наши жители не выходят на улицы, не празднуют с оккупантами и коллаборантами 9 мая, а мы вместе отпразднуем и день победы над нацизмом, и день победы над рашизмом", – сказал он.