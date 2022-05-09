Мэр Мелитополя: оккупантам не удалось провести "празднование 9 мая"

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе оккупантам не удалось провести "празднование 9 мая", сообщает Новое время.

"Подготовку к нему ("празднование 9 мая") они проводили почти месяц. Началось это с возобновления учебного процесса в наших школах, чтобы готовить наших детей" , – сказал он.

Однако, по словам мэра, оккупантам ничего не удалось сделать.

"Родители не захотели отпускать детей и участвовать в этом. Потому им не удалось провести 9 мая. Вчера вечером они сделали заявление о том, что сегодня опасно выходить в город праздновать 9 мая" , – сказал он.

Федоров добавил, что жители Мелитополя "не празднуют с оккупантами" .