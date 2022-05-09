Депутат: оккупанты могут осуществить химическую атаку на "Азовсталь"

Оккупанты планируют применить химическое оружие на "Азовстали" в Мариуполе. Об этом сообщил волонтер и депутат Мариупольского горсовета Александр Лашин в Facebook.

По его информации, химическую атаку планируют совершить 11 мая.

"Друзья, только что вышли люди из Мариуполя на связь, мне стало известно, что готовится большая химическая атака на "Азовсталь", и в Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы, потому что наших ребят, наших героев хотят "выкурить" с завода, у них ничего не получается, они уже хотят применить такие вот геноцидные вещи" , - отметил Лашин. ﻿

Он призвал международные общества не допустить такого развития событий.