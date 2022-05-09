Макрон оценил сроки вступления Украины в Евросоюз

Вступление Украины в состав Европейского союза может длиться несколько десятилетий. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды нашу страну.﻿ Ссылаясь на слова Макрона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента" , - заявил президент Франции.

Макрон отметил, что несмотря ни на что Украина уже является членом европейской семьи.

Ранее сообщалось, что Украина уже подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата в члены ЕС. Между тем Еврокомиссия планирует предоставить заключение касаемо анкеты Украины о получении статуса кандидата уже в июне.