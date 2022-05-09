Мэр: враг обстрелял центр Славянска
Вражеские войска обстреляли центр Славянска Донецкой области, степень повреждения выясняется. Об этом сообщил в Фейсбуке глава военно-гражданской администрации города Вадим Лях.
"Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем", – написал глава города.
Лях призвал горожан не игнорировать сигналы тревоги.
"Не игнорируйте сигналы тревоги! Не размещайте в сети видео и фото обстрелов! Берегите себя!", – обратился мэр Славянска к жителям.