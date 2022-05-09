Мэр: враг обстрелял центр Славянска

Вражеские войска обстреляли центр Славянска Донецкой области, степень повреждения выясняется. Об этом сообщил в Фейсбуке глава военно-гражданской администрации города Вадим Лях.

"Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем" , – написал глава города.

Лях призвал горожан не игнорировать сигналы тревоги.