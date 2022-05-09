Вице-спикер ВР совершила дружественный визит в Латвию

Лидерство Латвии в поддержке Украины – пример смелости и солидарности для всего мира. Об этом, после встречи со спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце, на своей странице в Facebook сообщила﻿ заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"Провела рабочую встречу со Спикером Саэйма Латвийской Республики Инарой Мурниеце. Встреча прошла в Парламенте Латвии в Риге", – написала она.

Кондратюк отметила, что визиты солидарности спикеров Латвии, Литвы и Эстонии в Киев первыми из европейских стран было проявлением политической решимости и личной смелости.