Вице-спикер ВР совершила дружественный визит в Латвию
Лидерство Латвии в поддержке Украины – пример смелости и солидарности для всего мира. Об этом, после встречи со спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце, на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.
"Провела рабочую встречу со Спикером Саэйма Латвийской Республики Инарой Мурниеце. Встреча прошла в Парламенте Латвии в Риге", – написала она.
Кондратюк отметила, что визиты солидарности спикеров Латвии, Литвы и Эстонии в Киев первыми из европейских стран было проявлением политической решимости и личной смелости.
"Для меня большая честь совершить визит в дружественную Латвию в знаковый для Украины день, ведь благодаря решению Саейма, 9 мая в Латвии признан Днем памяти пострадавших и погибших в Украине", – заявила вице-спикер.