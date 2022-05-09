Зеленский и Мишель обсудили поддержку Украины

Европейский совет рассмотрит заявку Украины на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе в июне. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в режиме видеоконференции, сообщает Укринформ.

Как информирует пресс-служба Офиса Президента Украины, Зеленский поздравил главу Евросовета с годовщиной победы во Второй мировой войне и поблагодарил его за визит в Украину.

«Я очень рад, что сегодня на самом высоком уровне Европейский Союз поддерживает Украину именно в это время, когда проявления нацизма, к сожалению, существуют и возрождаются. Но они не должны распространяться, и мы с вами вместе делаем все для этого» , – сказал он.

Президент Украины подчеркнул важность недопущения продовольственного кризиса в мире, который может быть вызван агрессивными действиями Российской Федерации, ведь российские военные корабли в Черном море блокируют проход торговых судов в украинские порты.

Как заметил Зеленский, Украина поставляет зерно почти для 400 миллионов человек в мире. По его словам, блокирование экспорта украинской аграрной продукции уже приводит к росту цен на продовольствие в мире. Как следствие это может вызвать усиление голода и политическую нестабильность в ряде регионов планеты.

В свою очередь президент Европейского совета, посетивший Одесский морской порт, где находится заблокированное судно с украинским зерном, сделал акцент на том, что пшеница должна быть доступна для всех людей в мире, чтобы голод не распространялся по планете. Собеседники подчеркнули необходимость принятия немедленных мер по разблокированию Россией украинских портов для экспорта зерновых культур.

Также Зеленский отметил, что в сложный момент российского вторжения украинцы с большой благодарностью воспринимают смелую позицию Мишеля и его личное присутствие в Одессе.

«Европейский Союз не на словах, а на деле поддерживает Украину. Сегодня финансовая поддержка для нас тоже очень важна» , – сказал глава государства и подчеркнул, что рассчитывает на помощь президента Евросовета в диалоге со странами Африки и Азии по поддержке Украины.

Президент Украинского государства также поблагодарил за санкционную политику Европейского Союза. Он подчеркнул, что Украина ждет принятия следующих пакетов санкций в отношении страны-агрессора.

«Уверен, что шестью санкционными пакетами Евросоюз и мир не ограничатся. Но важно не количество этих пакетов, а их результативность. Убежден, что главный результат – чтобы был мир на нашей земле, а значит – в Европе» , – добавил Зеленский.

Кроме того, глава государства выразил благодарность Мишелю за поддержку Украины на пути евроинтеграции.

«Хочу поблагодарить Вас за политическую поддержку, за то, что Вы здесь. За то, что Вы видите Украину в ближайшем будущем равной среди других членов европейской семьи» , – отметил он.

Президент Европейского совета, со своей стороны, заверил, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную финансовую и оборонную помощь. По его словам, ЕС уже утвердил план поддержки украинского государства.

«Должен быть «План Маршалла» для ваших инициатив. Мы должны мобилизовать мировую поддержку для того, чтобы вы смогли справляться с гуманитарными вызовами и работать, начинать восстанавливать экономику Украины» , – сказал Мишель.

Он также сообщил, что в июне Европейский совет рассмотрит заявку Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

Глава Евросовета отметил, что украинский народ сегодня борется не только за свою родину, но и за общие европейские ценности демократии и свободы. В этом контексте он добавил, что Евросоюз поддерживает Украину и потрясен стойкостью и отвагой нашего народа.