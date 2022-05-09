Минобороны: на Харьковщине враг пытается остановить продвижение ВСУ к госгранице

Подразделения российских войск на Харьковском направлении пытаются не допустить продвижения Вооруженных сил Украины в сторону государственной границы.﻿ Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник, информируя об оперативной ситуации на фронте по состоянию на 12.00 9 мая, сообщает Укринформ.

"На Харьковском направлении подразделения противника из состава 6 армии западного военного округа, 41 армии центрального военного округа и береговых войск балтийского флота пытаются не допустить дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины" , - сообщил спикер во время брифинга в Медиацентре.

Кроме того, по его словам, на Изюмском направлении группировки 1 танковой армии, 20 армии западного военного округа, 29, 35, 36 армий, а также 68 армейского корпуса восточного военного округа сосредотачивают усилия на подготовке к продолжению наступления на направлении Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Пытаясь уточнить положение украинских войск, захватчики вели воздушную разведку в районах н.п. Петровское, Довгенькое и Новая Дмитровка.

Информируя о Донецком направлении, Мотузяник отметил, что группировка российских войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Для развития наступления в направлениях на Северск и Лисичанск противник продолжает попытки форсирования р. Северский Донец. В районе Белогоровки, что в 6 км на запад от Лисичанска, наведены три понтонные переправы. Для обеспечения форсирования водного препятствия враг постоянно применяет артиллерию и оперативно-тактическую авиацию.

Представитель Минобороны также не исключил дальнейшего наступления на защитников "Азовстали" и применения дальних бомбардировщиков.

«На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков проводят штурмовые действия. Не исключается возобновление бомбовых ударов дальними бомбардировщиками Ту-22М3» , - отметил Мотузяник.

Информируя о Южнобужском и Таврийском направлениях, он сообщил, что агрессор силами 8 и 49 армий, 22 армейского корпуса и воздушно-десантных войск ведет боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Кроме того, враг наращивает систему огневого поражения, противовоздушной обороны и усовершенствует инженерное оборудование позиций.

На Таврийском направлении противник также проводит демонстрационные действия с целью сковывания украинских войск и недопущения их переброски в другие операционные районы.

По словам спикера, обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности "Полная".

В то же время на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Определенные подразделения из республики беларусь (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по усилению участка белорусско-украинской границы в брестской и гомельской областях. Также там сохраняется угроза нанесения с территории беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства.

Мотузяник также сообщил, что на пунктах пропуска и в приграничных районах брянской и курской областей россии содержатся усиленные наряды пограничной службы фсб и подразделения срф.