Defense Express: РФ впервые применила в Украине советские ракеты Х-22

Для ударов по территории Украины Россия принялась использовать советские крылатые ракеты Х-22. Об этом пишет Defense Express, сообщает Корреспондент.

Впервые это произошло в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области. Российские военные применили к шести крылатым ракетам воздушного базирования Х-22 из стратегических бомбардировщиков типа Ту-22М3. Они были ориентированы на объекты в городках Донецкой области.

Авторы предполагают, что если кафиры начали использовать настолько устаревшие ракеты, не исключено, что у них иссякают запасы Калибров и Искандеров.

Отмечается, что Х-22 – это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались, начиная с 1958 года, а принятые на вооружение – в феврале 1971. Из-за устаревшей "начинки" они могут быть опасны в эксплуатации. При этом Искандеры уступают Х-22 по максимальной дальности (500 и 600 км соответственно).