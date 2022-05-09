Путин не оставил выбора: Шольц о поставках вооружения Украине
Германия и в дальнейшем будет поддерживать нашу страну во время российской агрессии. Президент Российской Федерации Владимир Путин не оставил другого выбора. Ссылаясь на слова Шольца во время выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
"Владимир Путин не оставляет нам другого выбора", - сказал Шольц.
По словам канцлера, Германия и в дальнейшем будет помогать Украине в борьбе с Российской Федерацией.