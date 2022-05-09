Путин не оставил выбора: Шольц о поставках вооружения Украине

Германия и в дальнейшем будет поддерживать нашу страну во время российской агрессии. Президент Российской Федерации Владимир Путин не оставил другого выбора.﻿ Ссылаясь на слова Шольца во время выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Владимир Путин не оставляет нам другого выбора" , - сказал Шольц.

По словам канцлера, Германия и в дальнейшем будет помогать Украине в борьбе с Российской Федерацией.