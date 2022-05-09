Шмыгаль: Украина ежедневно теряет около $170 млн из-за блокировки портов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского совета Шарль Мишель ознакомились с текущей ситуацией деятельности порта Одессы и обсудили шаги по решению проблемы экспорта украинской агропродукции, сообщает Укринформ.

Как информирует Правительственный портал, глава Кабмина подчеркнул, что в мире уже сейчас ощущают последствия развязанной россией войны для глобальной продовольственной безопасности, ведь с 24 февраля судоходство в Черном море остановлено.

"Некоторые корабли были вынуждены зайти в порты с внешних рейдов из-за обстрелов, повреждений, гибели членов экипажа. Сейчас в морских портах Украины заблокированы почти 70 судов, в том числе 10 — в Одесском порту. Подавляющее количество кораблей — балкеры и суда для перевозки генеральных грузов" , - сказал Шмыгаль

Он уточнил, что заблокированы 90 млн тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы.

По словам Премьер-министра, часть запасов удалось вывезти автотранспортом и железной дорогой, другие же стоят под обстрелами или захвачены российскими военными. Глава правительства подчеркнул, что Украина теряет 170 млн долларов ежедневно в результате заблокированных портов, а экспортные возможности нашей страны упали более чем на половину.

«Блокирование россией морских портов Украины уже привело к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло на мировых рынках. И, несмотря на намерения агрессора создать в мире продовольственный кризис, мы вместе должны сделать все, чтобы не допустить голода в отдельных странах» , — подчеркнул премьер.

Глава правительства отметил, что сегодня кремль пытается дезинформировать мировое общество, чтобы снять с себя санкции. По его словам, вина в продовольственном кризисе лежит только на россии.

«Мир должен увидеть, что на самом деле происходит и как россия блокирует морские порты Украины, создавая дефицит продовольствия в мире» , — отметил Шмыгаль.

Президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Одесса играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности стран всего мира.

«Именно сейчас в Одессе заблокированы миллионы тонн продовольственных товаров. А это потенциально означает драматическую ситуацию для многих стран мира. Особенно это касается развивающихся стран. И всю ответственность за эту ситуацию несет Россия» , – сказал Шарль Мишель.

Президент Европейского совета заверил, что ЕС сделает все возможное, чтобы решить проблему продовольственной катастрофы в мире.