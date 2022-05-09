Мэр: cаперы полностью проверили Ирпень

Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что по состоянию на 9 мая саперы поверхностно обработали 100% города, сообщает Дело.

"Вот сколько "подарков" прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это – отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты. На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно обработано саперами. Однако, если вы где-нибудь обнаружите похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их руками!" , - заявил мэр города на своей странице в Facebook﻿.