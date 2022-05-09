Вloomberg: ЕС планирует смягчение нефтяных санкций против РФ

После споров вокруг шестого пакета санкций, состоявшихся накануне, 8 мая, уже на следующий день Европейский Союз решил смягчить свой пакет санкций по экспорту российской нефти. Об этом пишет Вloomberg со ссылкой на проекты документов, которые удалось получить, а также на информацию из собственных источников, сообщает Зеркало недели.

По данным западного издания, блок намерен отменить ранее предложенный запрет для принадлежащих ЕС судов, которые транспортируют российскую нефть в третьи страны.

Отсутствие единой позиции среди стран "Большой семерки" стало решающим фактом, чтобы предложение по санкциям для танкеров было отклонено.

"ЕС отказался от плана остановить перемещающие российскую нефть танкеры. Европейский Союз намерен смягчить свой пакет санкций по экспорту российской нефти после произошедших на выходных споров" , - сообщает агентство.

Инициатором смягчения данного положения санкций стала Греция, чья экономика в значительной степени зависит от судоходства. Греки обладают более чем четвертью мощностей мировых нефтяных танкеров.

В случае отклонения из шестого пакета санкции в отношении танкеров, это существенно смягчит условия экспорта для Москвы - жизненно важного источника твердой валюты для страны-агрессора.

Хотя в целом ЕС стремится сохранить ключевое положение о судоходстве, препятствующее Москве экспортировать свою нефть. В частности, остается в силе критический запрет на страхование, являющийся существенным препятствием для экспорта из РФ.