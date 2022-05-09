Денисова: в РФ вывезли более 1 млн украинцев

Более 1 млн украинских граждан незаконно вывезены на территорию Российской Федерации, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Зеркало недели.

«Более 1 млн 186 тыс. наших граждан, среди которых более 200 тыс. детей вывезены на территорию Российской Федерации» , – сказала Денисова на брифинге в понедельник в Киеве.

Она отметила, что у Украины уже есть подтвержденная информация, что Россия заранее готовилась к принудительной депортации столь огромного количества граждан.

«У нас есть информация, что были направлены дерективы из центра власти России, чтобы в других федеральных округах создали лагеря. В том числе, сколько в каком округе должно быть лагерей на какое количество людей» , - рассказала она.

Денисова отметила, что вывезенных из Украины граждан планировали замещать россиянами, которых планировали переселить из отдаленных регионов РФ.

Она добавила, что вывоз более миллиона граждан является опасным явлением и вернуть их сейчас из вражеской страны невозможно.

«Сначала люди проходят фильтрационные лагеря на территории ОРДЛО. Те, кто не прошел фильтрацию, они отправляются в неизвестном направлении, нам неизвестна их судьба. Все остальные вывозятся в Ростовскую область и дальше поездами по разным направлениям» , - рассказала уполномоченная.

Сейчас Украина через посредство Красного Креста пытается отыскать таких людей и установить с ними связь. Некоторых людей, оказавшихся в регионах России, граничащих с Европой или дружественными странами, удалось вернуть, но сложнее всего наладить связь с особо отдаленными регионами.

Также Украина пытается оказать давление на РФ, чтобы она позволила украинцам уехать в другие страны.