Стефанишина назвала страны ЕС, которые могут быть противниками членства Украины

В свое время президент Владимир Зеленский назвал Венгрию и Германию в числе стран, которые голосуют против Украины в ЕС. Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что таких стран стало больше, сообщает Зеркало недели.

“Но путь к членству в ЕС не может быть простым. Поэтому мы договорились с президентом, что будем каждую неделю проговаривать динамику процесса: перечень этих стран постоянно меняется, поскольку некоторые государства (которые я не хотела бы называть) осознают, что Украина большая страна, которая станет конкурентом. Осознание того, что Украина станет частью ЕС, меняет позицию некоторых стран” , - сказала она в интервью ZN.UA.

Стефанишина говорит, что в некоторых европейских странах просматривается нерешительность.

“Абсолютное большинство стран поддерживает членство Украины в ЕС. Но относительно статуса кандидата у некоторых из них есть необходимость проговорить какие-то вопросы, кто-то хочет затянуть процесс. У нас составлен перечень этих вопросов, мы подготовили контраргументацию. И мы — правительство, посольства, гражданское общество — работаем с этими странами” , - отметила она.

“Поэтому на Германию, а также на Нидерланды (которые в свое время не соглашались даже на подписание Соглашения об ассоциации) мы в течение этих двух месяцев направим все свои усилия” , - добавила Стефанишина.

Украина также начала предметный диалог с Австрией, у которой неоднозначная позиция по продвижению Украины в направлении ЕС, отметила вице-премьер.

“Есть Венгрия… У нас с Будапештом печальный опыт взаимодействия в рамках НАТО. И даже сегодня, когда готовится саммит в Мадриде, Венгрия не готова отступать и продолжает блокировать встречу на высшем уровне” , - напомнила Стефанишина.

Есть отдельные страны, которые не знают Украину хорошо. Это, например, Испания и Португалия. С ними мы будем работать сверхинтенсивно, говорит вице-премьер.

“Важно, что есть страны, где очень радикально изменилась риторика, в частности в Италии. Я вижу вообще эту страну как нового лидера в ЕС наряду с Францией и Германией. Сегодня премьер-министр Драги является личностью, которая готова демонстрировать лидерство” , - добавила Стефанишина.

Она подчеркнула, что у Украины появилась новая группа стран, кроме Балтийских государств и Польши, которые стали нашими адвокатами, — это Чехия и Словакия.