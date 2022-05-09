Маляр: у РФ еще есть комплектующие для производства новых ракет

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что у России еще есть мощности и запас комплектующих для производства новых ракет, сообщает Новое время.

В эфире всеукраинского марафона Маляр рассказала, что, по данным Министерства обороны, Россия уже выпустила по территории Украины больше половины своего запаса ракет.

"…Важно понимать, что у РФ есть ресурс для того, чтобы воевать дальше, это небольшой срок, но он есть. Если мы говорим о производстве ракет… — у них еще есть ресурс комплектующих, закупленных ранее, до санкций. Поэтому на какое-то время у них также есть возможность их даже производить. Конечно, это совсем не та скорость, они не смогут восстановить за несколько месяцев все, что уже выстреляли. Но какое-то время по инерции у них еще есть возможность использовать это оружие, использовать ракеты" , — объяснила замминистра.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощились, и страна-агрессор вынуждена использовать устаревающие боеприпасы — они менее точные и их проще перехватить.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на благотворительном вечере Brave Ukraine 5 мая сказал, что российские оккупанты использовали против Украины уже 2014 ракет.