США на год отменили таможенные пошлины на украинскую сталь

Министерство торговли США объявило о приостановке действия 232 экспортных тарифа на украинскую сталь на один год.﻿ Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает Экономическая правда.

"Металлургическая промышленность Украины имеет исключительно важное значение для экономической мощи страны, в ней работает каждый 13 украинец. Некоторые из крупнейших сталелитейных предприятий Украины были среди наиболее пострадавших от варварства Путина, а сталелитейный завод в Мариуполе ("Азовсталь" - ред.) стал символом решимости Украины в противостоянии агрессии России. Многие металлургические заводы Украины продолжали платить зарплаты, помогать с продовольствием и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий. Несмотря на боевые действия, некоторые украинские заводы даже возобновили производство" , – заявляют в Минторге США.