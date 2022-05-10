Предпринимателям напомнили о возможности получить $1000 поддержки

В рамках проекта "Конкурентоспособная экономика Украины" 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по 1000 долларов в поддержку своих брендов, сообщает Экономическая правда.

Подача заявок на участие в проекте стартовала 27 апреля на платформе UAmadesupport.com и продлится до 10 мая, напомнили в пресс-службе "Укрпошты".

Участвовать в Made in UA Support Project могут:

крафтовые производители физических товаров – декор для дома, одежда, мебель, игрушки и т.д.;

украинские юридические лица: ФЛП 2,3 группы или ООО;

предприятия, производство которых находится и останется в Украине.

В течение 2 недель – до 24 мая – инициаторы проекта внутренним голосованием выберут 100 компаний, которые получат помощь.

Выбранные компании получат инструкцию по получению финансовой помощи.

Деньги могут быть направлены на любые задачи для поддержки производителя: маркетинг, улучшение презентации товаров, представленных в магазине, логистические цели, производство и т.д.