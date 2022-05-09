Маршала Конева лишили звания почетного гражданина Праги

Прага лишила советского маршала Ивана Конева звания почётного гражданина города, присвоенного ему в 1945 году.﻿ Соответствующее решение было утверждено депутатами городского совета по инициативе мэра, сообщает Украинская правда.

Решение поддержали единогласно. Мэр Зденек Гржиб, внося инициативу, аргументировал её тем, что маршал является неоднозначной фигурой. Он напомнил, что советская армия под командованием Конева зашла в Прагу уже после договоренности между пражскими повстанцами и руководством немецкого нацистского гарнизона о выходе из города, вспомнил бомбардировки города Млада-Болеслав с многочисленными гражданскими жертвами после официального завершения войны, участие Конева в подавлении венгерских протестов в 1956 году, его нежелание осуждать культ личности Сталина.

Ранее, в 2020 году, в Праге был демонтирован монумент Коневу, который до этого много раз закрывали и обливали краской. Также перед ним устанавливали разъяснительные таблички о советской оккупации.

Также обсуждается переименование улицы Конева именем первого мэра Жижкова (сейчас – района Праги) Карела Хартига.