"Глава" Херсонщины заявил, что регион не планируют объединять с Крымом

Глава оккупационной администрации в Херсонской области Владимир Сальдо говорит, что Херсонщину не планируют объединять с оккупационной администрацией Крыма, но могут внести в какое-то федеральное объединение, сообщает Украинская правда.

"Это разговоры из сферы кулуарных предположений. Официальных разговоров и планов таковых нет. Может, это мое предположение будет создан какой-то федеральный округ, в который войдет Крым, Херсонская, Запорожская области, но область будет оставаться областью. Планов ее смены административно-территориального устройства нет" , - сказал Сальдо в интервью для российского государственного информагентства "ТАСС".

Сальдо сообщил, что оккупанты планируют создать русскоязычные школы, а также принуждать бизнес продавать свои товары для оккупантов в Крыму, а также на захваченных территориях Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, по его словам, пенсионерам в Геническе уже начали выплачивать пенсии в российских рублях, но в целом в области продолжается оборот гривны.

Коллаборант оккупантов убежден, что большинству населения понравилось восстановление герба времен Российской империи с двуглавым орлом.