На содержание российских пленных выделили около 45 млн грн
Кабмин выделил 44,7 млн грн на содержание российских военных в лагерях и участках для военнопленных. Об этом говорится в распоряжении № 352-р.
Отмечается, что средства будут выделены Минюсту из резервного фонда госбюджета.
"Министерству юстиции подать до 30 декабря 2022 г. Министерству финансов, Министерству экономики и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению", - говорится в документе.