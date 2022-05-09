На содержание российских пленных выделили около 45 млн грн

На содержание российских пленных выделили около 45 млн грн

Кабмин выделил 44,7 млн грн на содержание российских военных в лагерях и участках для военнопленных. Об этом говорится в распоряжении № 352-р﻿.

Отмечается, что средства будут выделены Минюсту из резервного фонда госбюджета.

"Министерству юстиции подать до 30 декабря 2022 г. Министерству финансов, Министерству экономики и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению", - говорится в документе.

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