На Херсонщине продолжаются лесные пожары
На временно оккупированной Херсонщине продолжаются лесные пожары, под угрозой остаются населенные пункты, российские оккупанты не разрешали тушить огонь. Об этом рассказал председатель Чулаковской объединенной территориальной громады Александр Мусиенко, который ныне находится на территории, подконтрольной ВСУ, сообщает Укринформ.
"В громаде в общей сложности у нас 13 сел, возле леса находится половина. Не так давно сегодня связывался с Чулаковкой. Пожара на территории Чулаковского лесничества пока нет, под контролем, некоторые очаги возгорания есть, то работники лесхоза сразу их локализуют. Большая задымленность в селе, людям практически нечем дышать и много летит пепла", - сказал председатель громады в беседе с корреспондентом Укринформа.
По его информации, возле сел Ивановка и Геройское постоянные пожары, в Геройском огонь добирался к домам, местные жители организовались вместе с работниками лесхоза на борьбу с огнем, поскольку спасателей нет. Но российские военные не разрешили ликвидировать пожар. Как отметил председатель громады, геройский лесничий, который пошел узнать у оккупантов, можно ли выезжать на пожар технике, был задержан российскими военными более чем на сутки, а с Ивановского лесничества старшего лесничего не было трое суток, вернули его вчера.
Мусиенко надеется, что российские оккупанты все-таки разрешат останавливать огонь. Поэтому сейчас в громаде решали вопрос для того, чтобы у лесничества была технически такая возможность - небольшой запас дизтоплива и бензина для пожарной машины и тракторов.
Как сообщалось ранее, на Херсонщине горят рукотворные леса – оккупанты не тушат пожары и не разрешают это делать местным жителям. В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщали, что на Херсонщине пожары охватили 130 га леса: 70 га - в Геройском и 60 га - в Ивановском лесничествах. Из-за действий оккупантов, сухой и ветреной погоды усложняется своевременная локализация пожаров, ведь рашисты не пропускают лесную охрану в очаги возгораний. Огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые потом сложно будет восстановить. Вследствие военной агрессии рф в украинских лесах происходит в три раза больше пожаров, чем в аналогичный период 2021 года.
Исключительное большинство имеющихся в настоящее время на Херсонщине лесных массивов, и в частности, хвойных, являются рукотворными, высаженными для закрепления песков. Общий лесной фонд Херсонской области составляет 172 тысячи га, лесом покрыто 76 тысяч га.