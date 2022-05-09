На Херсонщине продолжаются лесные пожары

На временно оккупированной Херсонщине продолжаются лесные пожары, под угрозой остаются населенные пункты, российские оккупанты не разрешали тушить огонь.﻿ Об этом рассказал председатель Чулаковской объединенной территориальной громады Александр Мусиенко, который ныне находится на территории, подконтрольной ВСУ, сообщает Укринформ.

"В громаде в общей сложности у нас 13 сел, возле леса находится половина. Не так давно сегодня связывался с Чулаковкой. Пожара на территории Чулаковского лесничества пока нет, под контролем, некоторые очаги возгорания есть, то работники лесхоза сразу их локализуют. Большая задымленность в селе, людям практически нечем дышать и много летит пепла" , - сказал председатель громады в беседе с корреспондентом Укринформа.

По его информации, возле сел Ивановка и Геройское постоянные пожары, в Геройском огонь добирался к домам, местные жители организовались вместе с работниками лесхоза на борьбу с огнем, поскольку спасателей нет. Но российские военные не разрешили ликвидировать пожар. Как отметил председатель громады, геройский лесничий, который пошел узнать у оккупантов, можно ли выезжать на пожар технике, был задержан российскими военными более чем на сутки, а с Ивановского лесничества старшего лесничего не было трое суток, вернули его вчера.

Мусиенко надеется, что российские оккупанты все-таки разрешат останавливать огонь. Поэтому сейчас в громаде решали вопрос для того, чтобы у лесничества была технически такая возможность - небольшой запас дизтоплива и бензина для пожарной машины и тракторов.

Как сообщалось ранее, на Херсонщине горят рукотворные леса – оккупанты не тушат пожары и не разрешают это делать местным жителям. В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщали, что на Херсонщине пожары охватили 130 га леса: 70 га - в Геройском и 60 га - в Ивановском лесничествах. Из-за действий оккупантов, сухой и ветреной погоды усложняется своевременная локализация пожаров, ведь рашисты не пропускают лесную охрану в очаги возгораний. Огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые потом сложно будет восстановить. Вследствие военной агрессии рф в украинских лесах происходит в три раза больше пожаров, чем в аналогичный период 2021 года.

Исключительное большинство имеющихся в настоящее время на Херсонщине лесных массивов, и в частности, хвойных, являются рукотворными, высаженными для закрепления песков. Общий лесной фонд Херсонской области составляет 172 тысячи га, лесом покрыто 76 тысяч га.