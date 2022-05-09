Глава Европарламента: будущее Европы тесно связано с Украиной

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину мир оказался в новой реальности, в которой нет никакой альтернативы для объединенной и сильной Европы, а судьба самой Европы тесно связана с судьбой Украины. Об этом сегодня выступая в Европарламенте в Страсбурге, заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола, сообщает Укринформ.

«Будущее Европы ещё не написано, и наша история зависит от каждого из нас. Эти дебаты проходят в новой реальности после 24 февраля, когда президент путин приказал своей армии ворваться в Украину. Этот акт средневековой агрессии изменил мир. Он стал опаснее. В нём поменялась роль Европы. И мы не можем дальше позволять себе терять время… Будущее Европы связано с будущим Украины. Угроза, которая предстаёт перед нами, реальная. Цена неудачи огромная» , - подчеркнула Метсола.

По её словам, то, как Европа ответила на российское вторжение в Украину и продолжает отвечать, стало настоящим лакмусовым тестом для европейских ценностей. Единство и решительность европейского ответа отрицало утверждение критиков ЕС и позволило каждому его гражданину гордиться тем, что он - европеец.

«Пока мы здесь разговариваем, вторжение в Украину продолжается. Бомбы всё ещё продолжают неизбирательно убивать. Женщин всё ещё насилуют. Миллионы вынуждены были бежать. Люди всё ещё находятся в ловушке в туннелях под Мариуполем… Украинцы смотрят на Европу с надеждой на поддержку. Потому что знают: миллионы европейцев, которые были вынуждены провести полвека под тяжестью «железного занавеса», знают, что для Европы не существует никакой альтернативы» , - подчеркнула президент Европарламента.

Она заметила, что в настоящее время Европейский парламент осознает свою ответственность, борется за более сильную Европу и за всё, что входит в это понятие, включая свободу, демократию, верховенство права, правосудие, солидарность и равные возможности. В свою очередь, заключения, сделанные в рамках Конференции будущего Европы, должны содействовать внутренним преобразованиям и устранению разрыва между тем, чего от ЕС ждут его граждане, и тем, что ЕС может им реально предоставить.

«Это, в частности, касается обороны. Нам нужна новая политика по безопасности и обороне, поскольку мы знаем, что нужны друг другу, и что в одиночку мы уязвимы. При этом не нужно снова изобретать колесо. Мы можем дополнять существующие альянсы, а не конкурировать с ними. Это касается и энергетики. Мы всё ещё слишком зависимы от автократий. Но мы помогаем друг другу, чтобы дистанцироваться от кремля и одновременно инвестировать в альтернативные источники. Мы понимаем, что возобновляемая энергия в равной степени касается как безопасности, так и охраны окружающей среды. Но достичь обоих мы можем только вместе» , – отметила Метсола.

Такой же подход, по её словам, справедливый и для других направлений европейской политики, включая Зеленый курс, здравоохранение, миграцию и другие сферы.