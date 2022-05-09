Венедиктова: индентифицирован командир РФ, причастный к зверствам на Киевщине

Правоохранители объявили о подозрении в жестоком обращении с населением командиру мотострелковой роты 15-й «миротворческой» бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ Антону Струеву, который выбивал показания из пленников в Броварском районе.﻿ Об этом написала в Фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Укринформ.

Как отмечается, прокуроры совместно с СБУ и НАБУ установили, что командир роты вместе с сослуживцами в марте во временно захваченном селе Мокрец Броварского района взяли в плен двух безоружных мирных жителей.

Он незаконно допрашивал пленников, чтобы разведать данные о патриотах, военнослужащих ВСУ и бойцах теробороны. Надев тактические перчатки с пластиковыми вставками, командир выбивал информацию ударами по лицам и головам потерпевших. А потом приказал им раздеться и бросил в подвал.

«Минобороны РФ и их пропагандистский канал «Звезда» воспевали «подвиги» этого офицера и ставили его «героизм» за образец. Традиционно уже российское военно-политическое руководство хвалит своих армейцев, отличившихся в военных преступлениях, тем самым признавая, что те добросовестно выполняли приказы воевать против гражданских» , - отметила генпрокурор.

Этот командир роты – уже третий военнослужащий этой «миротворческой» бригады рф уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в Броварском районе. Еще двое его сослуживцев разоблачены в жестоком издевательстве над военнопленным и священником в селе Богдановка, напомнила Венедиктова.