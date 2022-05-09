CNN: у Пентагона есть доказательства саботажа военных РФ на Донбассе
Американская разведка имеет единичные свидетельства о том, что российские военные вплоть до уровня командира батальона отказываются выполнять приказы касательно наступления на Донбассе. Об этом информировало CNN, ссылаясь на неназванного чиновника Пентагона, сообщает Украинская правда.
Чиновник говорит, что российские солдаты и командиры либо отказываются выполнять приказы, либо выполняют их ненадлежащим образом, по сути, совершая молчаливый саботаж.
По словам чиновника, российское военное командование до сих пор не справилось с проблемами с тыловым обеспечением войск и поддержкой боевого духа солдат.
Отдельно чиновник сказал журналистам, что США перевезли в Украину уже более 85 из 90 гаубиц, которые обещала администрация президента предоставить Украине. Также в Украину завезли более 110 тысяч боеприпасов к этим гаубицам из обещанных 184 тысяч.
Уже более 310 украинских артиллеристов завершили курс обучения по стрельбе из этих гаубиц, и еще более 50 сейчас проходят эту тренировку по стрельбе из гаубиц.
Кроме того, десятки украинских военных проходят учения по пользованию американскими БТР-мы, баражировочными дронами Phoenix Ghost, противоавиационными радарами и т.д.
По словам чиновника Пентагона, в последнее время 13 поставок из 7 стран поступили в пункты отправления в Украину. В них включили бронированные автомобили, электрогенераторы, радары, винтовки, и одна страна передала еще несколько гаубиц.
M777 - британская полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км.
Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.