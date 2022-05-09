Польская "дочка" российского "Новатэка" объявила форс-мажор из-за санкций

Польская "дочка" крупнейшей частной газовой компании РФ "Новатэк" – Novatek Green Energy – заявила, что с 25 апреля (дата введения Польшей санкций против "Новатэка") из-за наступления форс-мажорных обстоятельств не может выполнить свои договорные обязательства.﻿ Об этом говорится в заявлении главы компании Дариуша Братоня от 9 мая, сообщает Экономическая правда.

Санкции в отношении "Новатэка" предполагают замораживание экономических ресурсов, активов, а в отношении его краковской "дочки" - и исключение из процедур госзакупок.

"Замораживание экономических ресурсов приводит к тому, что оборудование для передачи/распределения или резервуарные установки были заморожены, и любые дальнейшие решения по этому вопросу теперь принимаются государственными органами. В связи с приведенными выше обстоятельствами непреодолимой силы выполнение всех договорных обязательств невозможно и приостановлено к дальнейшему уведомлению. По нашему мнению, включение "Новотэка" в вышеупомянутый (санкционный - ред.) список является абсолютно необоснованным и неоправданным" , - говорится в заявлении компании.

Там добавили, что работают над исключением "Новатэка" из санкционного списка и восстановлением полноценной оперативной деятельности.