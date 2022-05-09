Прошло первое заседание облрады Харькова с начала вторжения РФ

Депутаты Харьковского областного совета на своем внеочередном заседании осудили военную агрессию Российской Федерации против Украины и выступили в поддержку территориальной целостности и независимости государства.﻿﻿ Об этом информировала пресс-служба облрады в Facebook, сообщает Украинская правда.

За соответствующий документ﻿, в котором содержится обращение к жителям Харьковщины, президенту Украины и Кабинету министров, 9 мая проголосовали все 98 присутствующих депутатов на сессии.