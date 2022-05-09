Bloomberg: импорт Китая из РФ достиг рекордных показателей

В апреле компании Китая приобрели у России товаров на 8,9 миллиарда долларов, что почти на 57% больше, чем за тот же месяц прошлого года.﻿ Об этом пишет Bloomberg, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Столь значительный рост произошел даже несмотря на то, что общий объем китайского импорта со всего мира остался прежним. Большую часть импорта Китая из России составляют энергоносители и сырьевые товары.

При этом экспорт Китая в РФ снизился. В апреле китайские фирмы продали России товаров на 3,8 миллиарда долларов, что немногим меньше, чем в марте, свидетельствуют официальные данные. Это на 7,7% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с марта 2020 года.

Следует отметить, что основные статьи китайского экспорта в Россию включают смартфоны и компоненты для микропроцессоров и компьютеров.

Ранее сообщалось, что в посольстве Китая в США заявили, что позиция КНР по поводу войны в Украине с первых дней остается беспристрастной.