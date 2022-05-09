Горсовет: РФ ударила по Одесчине ракетами "Кинжал"

По Одесской области российский самолет стратегической авиации Ту-22 нанес удар тремя ракетами типа "Кинжал". Об этом со ссылкой на ОК "Юг" информирует пресс-служба Одесского городского совета.

В результате атаки ранения получили двое людей и разрушены пять зданий туристической инфраструктуры.

"По Одесчине нанесен очередной ракетный удар. 3 ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены 5 зданий. Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, которые доставлены в больницу" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет разбор завалов, из-под них уже спасена собака. На месте преступления работает следственно-оперативная группа Нацполиции.