Зеленский провел встречу с генсеком Совета Европы

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, сообщает Укринформ.

"Глава государства отметил быстрое и эффективное реагирование Совета Европы на агрессию России против Украины" , - информирует пресс-служба президента Украины.

Стороны обсудили конкретные пути поддержки Украины со стороны Совета Европы в это сложное для нашего государства время. Среди прочего, затронули инициативы по созданию группы юридических экспертов, которые будут оказывать содействие Офису генерального прокурора, а также организации новой онлайн-платформы Cities4Cities для поддержки местных громад в Украине.

Президент также призвал Совет Европы приложить все возможные усилия для того, чтобы остановить незаконную депортацию россией граждан Украины из временно захваченных районов и зон боевых действий, а также совместно с другими международными партнерами обеспечить вывоз украинцев из территории страны-агрессора.

"Совет Европы стал первой организацией из тех, которые исключили Россию из своего состава. Ценим такие шаги поддержки Украины и осуждения агрессивной войны России против нашей страны. Благодарен генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич за визит. Для нас важно, что вы собственными глазами убедились в военных преступлениях, которые совершали оккупанты на Киевщине" , - написал Зеленский в Телеграме.

Как сообщалось, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 9 мая вместе с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой посетила Бородянку и Ирпень.