Глава ОВА: оккупированный Херсон покинули около 45% жителей

Территорию временно оккупированной Херсонщины покинул каждый пятый житель, несмотря на отсутствие официальных зеленых коридоров. Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута, сообщает Укринформ.

«По предварительным подсчетам, с марта только из Херсона выехали около 45% людей, из области – каждый пятый. Это катастрофическая цифра» , – отметил Лагута в интервью Укринформу.

Жить в невыносимых условиях, которые создали рашисты, очень тяжело и опасно, отмечает Лагута. Оккупанты мародерствуют, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом.

Он рассказал, что захватчики не разрешали делать официальных «зеленых коридоров», поэтому люди, рискуя своей жизнью, самостоятельно выезжали, организовываясь в колонны. Сначала – через Александровку и Снегиревку. Эти пути оккупанты закрыли. Позже люди ехали через Давидов Брод в Кривой Рог, но уже больше недели и эта дорога закрыта. В селах люди шли пешком, на велосипедах, плыли через реку. Они оставили все имущество, дома, скот.

Большинство жителей области эвакуировались в Николаевском и Днепропетровском направлениях, сообщил руководитель ОВА.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области враг блокирует «зеленые коридоры», эвакуацию. Российские захватчики угоняют мирных жителей области, среди которых журналисты, руководители громад, депутаты, активисты, участники АТО. На временно захваченной территории региона заканчиваются ресурсы, остановился бизнес. В Херсоне российские военные захватили гуманитарный хаб, организованный для помощи херсонцам и медучреждениям.