Шмыгаль: cамым сложным месяцем войны выдался апрель
Наиболее тяжелым месяцем для экономики воюющей с Россией Украины был апрель. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью "РБК-Украина", сообщает Корреспондент.
"Апрель был действительно самым тяжелым, потому что экономика адаптировалась к войне. Более 32% предприятий полностью прекратили свою деятельность. На сегодня же эта цифра меньше – уже 17%", – сказал он.
По данным премьера, в марте "немного было проседание" выполнения бюджета, а "сейчас налоговые сборы превышают план".
Шмыгаль отметил, что сложность военных месяцев заключается в том, что "сумма средств, которая нужна стране для выживания во время войны, значительно, драматически превышает бюджет мирного времени".
"Потребности оценены нашим Министерством экономики и подтверждены МВФ и Всемирным банком на уровне дефицита бюджета в размере $4,5–5 млрд в месяц. Сюда входят поставка оружия, выплата дополнительных увеличенных платежей армии, гуманитарная, социальная поддержка. Сейчас у нас начинаются новые вызовы – это разминирование и восстановительные работы. Мы выделили уже 1,6 млрд грн на восстановление в освобожденных областях и территориях, будем продолжать это делать. Это только на первоочередное восстановление: очистка дорог, разбор завалов, ремонт окон и крыш. Даже эти вещи стоят очень дорого. Полноценное восстановление будет намного дороже", – считает Шмыгаль.