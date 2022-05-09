Шмыгаль: cамым сложным месяцем войны выдался апрель

Наиболее тяжелым месяцем для экономики воюющей с Россией Украины был апрель. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью "РБК-Украина", сообщает Корреспондент.

"Апрель был действительно самым тяжелым, потому что экономика адаптировалась к войне. Более 32% предприятий полностью прекратили свою деятельность. На сегодня же эта цифра меньше – уже 17%" , – сказал он.

По данным премьера, в марте "немного было проседание" выполнения бюджета, а "сейчас налоговые сборы превышают план".

Шмыгаль отметил, что сложность военных месяцев заключается в том, что "сумма средств, которая нужна стране для выживания во время войны, значительно, драматически превышает бюджет мирного времени".