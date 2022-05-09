Обращение Зеленского: Украина готовится стать в июне кандидатом в ЕС
Президент Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза. Об этом говорится в видеообращении президента, сообщает Украинская правда.
"Рассчитываю в июне получить положительный ответ на обретение нашей страной статуса кандидата в члены ЕС", - заявил Зеленский.
Зеленский отметил, что Украина сделала еще один шаг по пути в ЕС – передала вторую часть ответов на специальный опросник, который заполняют все страны, желающие вступить в Евросоюз.
"Обычно на это уходят месяцы и месяцы, но мы сделали все за считанные недели", - сказал президент.
Он рассказал, что в понедельник разговаривал о европейской интеграции Украины с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
"Госпожа Урсула отметила, что поражена скоростью, с которой наши чиновники заполнили опросник. Я был рад услышать от нее, что наша скорость стимулирует Еврокомиссию действовать так же быстро", - сказал Зеленский.