Обращение Зеленского: Украина готовится стать в июне кандидатом в ЕС

Президент Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.﻿﻿ Об этом говорится в видеообращении президента, сообщает Украинская правда.

"Рассчитываю в июне получить положительный ответ на обретение нашей страной статуса кандидата в члены ЕС" , - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина сделала еще один шаг по пути в ЕС – передала вторую часть ответов на специальный опросник, который заполняют все страны, желающие вступить в Евросоюз.

"Обычно на это уходят месяцы и месяцы, но мы сделали все за считанные недели" , - сказал президент.

Он рассказал, что в понедельник разговаривал о европейской интеграции Украины с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.