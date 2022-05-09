Глава Донецкой ОВА назвал число оставшихся на "Азовстали" гражданских

На заблокированном оккупантами заводе Азовсталь в Мариуполе остаются более сотни гражданских, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Новое время.

"В Мариуполе сейчас около 100 тысяч жителей в общей сложности проживает" , — сказал он в комментарии Суспільному.

По его данным, не все, кто сейчас находятся в Мариуполе планируют эвакуироваться из города.

"На Азовстали больше сотни гражданских точно осталось. Сможем точнее сказать, когда люди будут эвакуированы" , — добавил Кириленко.

7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что с Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак утром 6 мая сообщал, что с территории комбината удалось вывезти около 500 гражданских. В тот же день оккупанты в Мариуполе обстреляли автомобиль, который должен был эвакуировать мирных украинцев с Азовстали. Трое военных погибли, шестеро получили ранения.

Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших; защитники неоднократно просили применить к ним процедуру экстракции.