Пулитцеровская премия объявила о специальной номинации для украинских журналистов

Пулитцеровская премия объявила о специальной награде для украинских журналистов "За отвагу, выносливость и преданность правде", пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Отметим, что Пулитцеровская премия - одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Ее основал издатель Джозеф Пулитцер.

Первая награда была вручена в 1917 году. Лауреатом премии стал американский журналист Герберт Байярд Своуп за серию материалов в газете The New York World.

До 2017 года размер премии составлял 10 тысяч долларов, но потом вознаграждение увеличили до 15 тысяч.