Трассу Киев-Харьков в районе Борисполя перекрыли: схема объезда

В связи с ремонтными работами перекрыт участок трассы М-03 Киев-Харьков-Должанский за Борисполем. Временно предложен вариант объезда по параллельным дорогам, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

Проезд из Киева в направлении Полтавы и обратно осуществляется через автомобильную дорогу Р-03 Северо-восточный обход Киева с выездом на трассу М-03, или через Борисполь и трассу Н-08 Запорожье-Мариуполь через фрагмент Т-10-37 и дальнейшим выездом на автомобильную дорогу М-03.

Ранее сообщалось, что дорожники восстановили сообщение между Киевом и Полтавой по трассе М-03. Для этого в Киевской области вблизи села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом.