В Украине из автомобильных номеров удалят несколько символов

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый анонсировал изменение номерных знаков для электромобилей. С 9 мая на номерах будут отсутствовать символы "V" и "Z", пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Электромобили в Украине получат номерные знаки новой серии. Они не будут использовать букву "V" и "Z". Теперь электрокары будут получать номера с буквосочетанием, которое начинается с "Y".

Заместитель министра также отметил, что автомобилисты, на чьих автомобилях присутствуют запрещенные в Украине символы, в сервисных центрах МВД могут получить номерные знаки новой серии.