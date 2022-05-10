Байден: Путин верил, что сможет расколоть НАТО и ЕС

Президент России Владимир Путин думал, что может расколоть НАТО и Европейский Союз, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время мероприятия, которое, по данным CNN, было посвящено сбору средств для Национального комитета Демократической партии.

"Я уверен, что Путин верил, что может разрушить НАТО, что он верил, что может разрушить Европейский союз" , - сказал Байден.

Он также назвал президента России очень расчетливым и выразил обеспокоенность тем, что Путин не может найти выход из войны в Украине.