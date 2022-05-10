ОА: шестой пакет санкций против РФ не должен быть последним

Шестой пакет санкций Европейского Союза против России, который должен содержать нефтяное эмбарго, не будет последним. Есть и другие санкции, в которых нуждается Украина для ослабления Кремля, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона.

"Шестой пакет без нефтяного эмбарго не нужен Украине, потому что это одна из основных санкций, которая должна быть введена уже сегодня, и она действительно должна давать мгновенный результат" , - заявил Жовква.

По его словам, есть некоторые страны, которые не поддерживают отказ от российской нефти, но с ними постоянно проводятся переговоры по этому вопросу.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Евросоюз введет эмбарго на нефть из России в течение 24 часов.