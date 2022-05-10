Байден обязал провайдеров в США обеспечить интернетом малоимущих

Президент США Джо Байден объявил о новых обязательствах для 20 интернет-провайдеров по расширению доступного высокоскоростного Интернета для десятков миллионов американцев с низким уровнем доходов, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Высокоскоростной интернет больше не роскошь, а необходимость. Интернет изменит жизнь людей от Аппалачей до Бруклина" , - заявил президент США.

Байден сообщил, что 20 интернет-провайдеров согласились либо увеличить скорость, либо снизить цены, чтобы предложить американцам доступ к дешевому интернету. Подразумевается, что американцы будут платить до 30 долларов за высокоскоростное подключение. Байден также анонсировал выделение 65 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры для расширения доступа к интернету пользователей во всех регионах страны.