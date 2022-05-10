Эйфелеву башню "окрасили" в цвета украинского флага

Эйфелеву башню в столице Франции "окрасили" в цвета украинского флага. На символ Парижа спроецировали сине-желтый флаг в знак поддержки украинского народа в войне против РФ, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом йдеться у Twitter Председательства Франции в Совете ЕС.

"По случаю председательства Франции в Совете Европейского Союза в День Европы и в знак солидарности с Украиной и украинским народом, Эйфелева башня в этот вечер подсвечена цветами Государственного флага Украины" , - говорится в сообщении представительства.