ОК "Юг": оккупанты нанесли по Одессе 7 ракетных ударов

ОК "Юг": оккупанты нанесли по Одессе 7 ракетных ударов
Фото: facebook.com/okPivden

Российские войска выпустили по Одессе 7 ракет. В результате атаки погиб человек, еще 5 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении﻿ Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что российские войска нанесли удар с применением авиации.

На зображенні може бути: вогонь та на відкритому повітрі
Фото: facebook.com/okPivden
"Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит. Выискивая стратегические объекты устаревшими ракетами, удалось попасть в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления", - заявили в ОК "Юг".

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь. Тушение пожаров продолжается.

На зображенні може бути: 1 особа та на відкритому повітрі
Фото: facebook.com/okPivden

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