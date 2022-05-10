ОК "Юг": оккупанты нанесли по Одессе 7 ракетных ударов

Российские войска выпустили по Одессе 7 ракет. В результате атаки погиб человек, еще 5 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении﻿ Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что российские войска нанесли удар с применением авиации.

Фото: facebook.com/okPivden

"Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит. Выискивая стратегические объекты устаревшими ракетами, удалось попасть в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления" , - заявили в ОК "Юг".

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь. Тушение пожаров продолжается.