ОК "Юг": оккупанты нанесли по Одессе 7 ракетных ударов
Российские войска выпустили по Одессе 7 ракет. В результате атаки погиб человек, еще 5 получили ранения.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".
Отмечается, что российские войска нанесли удар с применением авиации.
"Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит. Выискивая стратегические объекты устаревшими ракетами, удалось попасть в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления", - заявили в ОК "Юг".
Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь. Тушение пожаров продолжается.