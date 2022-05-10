В Пентагоне объяснили, почему у России не получается наступление на Донбассе

В Пентагоне назвали причины того, почему у России не получается успешное наступление на Донбассе, сообщает Новое время.

Официальный представитель ведомства в ходе брифинга сообщил, что на Донбассе оккупанты задумали общевойсковой маневр, но не могут его совершить.

"Это означает, что вы перемещаете все свои силы каким-то срежиссированным, организованным образом. И они пытаются это сделать, но они не очень успешны" , — сказал он.

По словам чиновника, план армии РФ заключается в том, чтобы обстрелять из артиллерии территорию, чтобы ослабить оборону, а затем ввести туда сухопутные подразделения.

"И проблема для них в том, что у украинцев есть и артиллерия, и дальнобойные пушки и их сейчас намного больше. И они оказывают сопротивление этому последнему подходу россиян.Они наносят ответный удар своей артиллерией и неплохо умеют маневрировать в этой части страны" , — сказал представитель Пентагона.

Он отметил, что еще одной из причин неудач РФ стала погода: «Там очень грязно, поэтому они в значительной степени ограничены дорогами с твердым покрытием».

Также, по данным Пентагона, Россия не смогла исправить свои проблемы с логистикой и обеспечением.

Кроме того, чиновник указал на проблемы РФ с управлением и сплоченностью подразделений.