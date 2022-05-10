НБУ запретил покупать акции и облигации с карточек за рубежом

Нацбанк Украины запретил покупать акции и облигации с украинских карточек за рубежом, сообщает Новое время.

Национальный банк Украины временно запретил расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям с карт украинских банков, говорится в сообщении регулятора.

"Соответствующие изменения направлены на ограничение непродуктивного оттока капитала и защиту международных резервов Украины" , — подчеркнули в НБУ.

Изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости любых других товаров, работ и услуг, которые и дальше могут осуществляться без ограничений.

Также НБУ разрешил проводить переводы за границу для выплаты алиментов.