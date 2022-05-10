Philip Morris International приближается к сделке в 16 млрд долларов по приобретению шведской табачной компании Swedish Match – хочет делать ставку на никотиновые альтернативы сигаретам, сообщает Экономическая правда.

Вместе с долговыми обязательствами Swedish Match стоит около 16 млрд долларов. Шведская табачная группа занимается производством никотиновых паучей (подушечек), которые в последние годы становятся все более популярными за пределами скандинавских рынков.

Стороны официально подтвердили переговоры о поглощении, однако добавили, что уверенности в том, достигнут ли они конечного результата, пока нет, пишет Financial Times. По данным FT, сделка может быть объявлена в течение следующих нескольких дней.

Известная продажей Marlboro, компания стала самой агрессивной в отрасли в борьбе за долю рынка продуктов нового поколения – электронных сигарет (вейпов) и устройств для нагрева табака.

Заметим, что в Украине эти продукты приравнены к обычным сигаретам – их реклама запрещена, а ТВЭНы нельзя использовать в общественных местах и помещениях.

Philip Morris – самый крупный налогоплательщик в РФ. В 2020 году она уплатила 4,8 млрд долларов в бюджет страны-террориста. Табачный гигант еще не свернул бизнес в России, а только приостановил новые инвестиции и заявил о планах выйти с рынка РФ.