СМИ: оккупанты обстреляли Луганскую область "праздничными" снарядами
Российские военные обстреляли город Светлодарск и село Луганское в Луганской области так называемыми "агитационными" снарядами, с помощью которых разбросали в населенных пунктах открытки к 9 мая. Об этом, ссылаясь на российское пропагандистское издание, сообщает Украинская правда.
"Артиллеристы "ЛНР" с помощью агитационных снарядов отправили открытки к 9 мая жителям Светлодарска и села Луганское", – пишут "РИА-Новости".
Пропагандисты также опубликовали видео, на котором один из оккупантов поздравляет жителей населенных пунктов, которые остаются под контролем ВСУ, с Днем победы, желает
"мира и счастья" и обещает
"скоро прийти и освободить их".
Дальше оккупанты показывают, как стреляют снарядами с открытками.
На последних кадрах видео виден российский мусор с "победобесием", разбросанный под ногами мирных жителей.