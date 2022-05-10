СМИ: оккупанты обстреляли Луганскую область "праздничными" снарядами

Российские военные обстреляли город Светлодарск и село Луганское в Луганской области так называемыми "агитационными" снарядами, с помощью которых разбросали в населенных пунктах открытки к 9 мая. Об этом, ссылаясь на﻿ российское пропагандистское издание, сообщает Украинская правда.

"Артиллеристы "ЛНР" с помощью агитационных снарядов отправили открытки к 9 мая жителям Светлодарска и села Луганское", – пишут "РИА-Новости".

Пропагандисты также опубликовали видео, на котором один из оккупантов поздравляет жителей населенных пунктов, которые остаются под контролем ВСУ, с Днем победы, желает "мира и счастья" и обещает "скоро прийти и освободить их" .

Дальше оккупанты показывают, как стреляют снарядами с открытками.

Окупанти обстріляли населені пункти на Луганщині "святковими" снарядами з листівками та заявили, що прийдуть "асвабаждать" мешканців pic.twitter.com/AIl8z64Jcw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 10, 2022

На последних кадрах видео виден российский мусор с "победобесием", разбросанный под ногами мирных жителей.